Культура

Работы художника, для которого люди в пушкинских крылатках были ближе современников, показывают в Тригорском

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в мемориальной усадьбе соседей и сердечных приятелей ссыльного поэта Осиповых и Вульфов к началу нового учебного года открыли фондовую выставку «Собранье пёстрых глав» — иллюстрации выдающегося отечественного графика Юрия Игнатьева к роману «Евгений Онегин». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, экспозицию разместили в «Классной комнате» господского дома, который часто называют ещё и «домом Лариных».

Здесь и далее репродукции акварелей Юрия Игнатьева — иллюстраций к «Евгению Онегину». Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Выставку в «Михайловском» справедливо считают одной из самых выразительных «визитных карточек» заповедника и, шире, современной изобразительной пушкинианы нового времени. Иллюстрации к пушкинскому роману в стихах наиболее часто представляет музей из псковского Святогорья по всей России: бывала в Москве, в Клину и в Чехове (Московская область), Нижнем Новгороде, Торжке (Тверская область), в Рождествено (Ленинградская область), в Новоживотинном (Воронежская область). В подмосковном Клину, в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского выставку «Собранье пестрых глав» экспонировали именно в том доме, где Пётр Чайковский написал оперу «Евгений Онегин».

В музее рассказали, что над пушкинской темой художник работал всю свою жизнь, начав творческий путь с графического прочтения того же «Онегина» и продолжив «Капитанской дочкой», «Избранными произведениями», «Пиковой дамой». «Иллюстрации Юрия Михайловича к роману в стихах отмечены точным знанием эпохи и пристрастным отношением к ней: рисовать человека в цилиндре и в крылатке было для него естественнее, чем современника», — отметили в «Михайловском», уточнив, что художник кроме Пушкина иллюстрировал и других авторов. В его активе более 150 книг, среди которых поэтические сборники Тютчева, Баратынского, Веневитинова, произведения Бомарше, Прево, а также пьесы А. Островского, рассказы Л. Толстого и многие другие художественные произведения.

В экспозицию в Тригорском поместили 68 оригинальных акварелей; изобразительный ряд дополнен двумя изданиями «Евгения Онегина» — первой работой Юрия Игнатьева от 1959 года (в своё время эта книга вошла в список пятидесяти лучших книг года) и последней, к 200-летию со дня рождения поэта, оригиналы для которой и показывают сейчас гостям музея.

Планируется, что в выставка «Собранье пёстрых глав» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», будет работать до 5 ноября.