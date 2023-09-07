Культура

Вице-спикер Госдумы Толстой поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО в связи ее критикой в отношении законопроекта, разрешающего в ряде случаев сплошные рубки в целях туристического освоения Байкала.

В июле Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона, который устанавливает перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки лесных насаждений, пишет РИА Новости. Позднее, как сообщало издание «Коммерсантъ», ЮНЕСКО призвала Россию не одобрять данные поправки и обозначила целый ряд требований, направленных на сохранение экосистемы Байкала, выполнение которых поможет избежать внесение озера в список объектов, находящихся под угрозой.

«Нам вообще нужно членство в подобного рода политизированной организации? Вот вопрос», - написал Толстой в своем Telegram-канале.

По его словам, в понедельник в Саудовской Аравии начнется очередная сессия ЮНЕСКО, где планируется, в частности, «пожурить» Россию за туристическое освоение Байкала и Камчатки без разрешения организации.

«В таких международных организациях нам надо отстаивать свои экономические и геополитические интересы, а не поддерживать своим участием мнение западного истеблишмента о том, что России делать можно, а чего нельзя. Им, конечно, не хотелось бы, чтобы Россия развивала свои феноменальные туристические возможности. Зачем? Ведь лучше пусть богатые русские "через тернии" ездят в Куршевель», - отметил Толстой.

Как заявил вице-спикер, это просто использование международных площадок для давления на страну, в политических целях. Он также отметил, что США и Израиль не пугало, когда им надо было выходить из состава ЮНЕСКО в своих национальных интересах: «а многих наших чиновников почему-то пугает, ...хотя, пугать их должно вовсе не это».

Напомним, 10 памятников в Пскове включены в 2019 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: