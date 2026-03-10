 
Культура

Библиотека имени Пушкина в Опочке вновь откроет свои двери 11 марта

Опочецкая районная библиотека имени Александра Пушкина в Опочке возобновляет работу с 11 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Опочецкого округа.

Фото: администрация Опочецкого округа

Учреждение переехало в здание Дома детского творчества, расположенное по адресу: улица Коммунальная, дом 10. 

Библиотека будет работать по привычному графику:

  • вторник-пятница: с 9.00 до 18.00 (обслуживание читателей с 11.00);
  • суббота-воскресенье: с 11.00 до 18.00;
  • понедельник: выходной;
  • последний день месяца: санитарный.

Посетители смогут ознакомиться со свежей прессой, выбрать книги и пообщаться. 

Напомним, в основном здании библиотеки проводят капитальный ремонт. 

