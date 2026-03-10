Библиотека имени Пушкина в Опочке вновь откроет свои двери 11 марта

Опочецкая районная библиотека имени Александра Пушкина в Опочке возобновляет работу с 11 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Опочецкого округа.
Фото: администрация Опочецкого округа
Учреждение переехало в здание Дома детского творчества, расположенное по адресу: улица Коммунальная, дом 10.
Библиотека будет работать по привычному графику:
- вторник-пятница: с 9.00 до 18.00 (обслуживание читателей с 11.00);
- суббота-воскресенье: с 11.00 до 18.00;
- понедельник: выходной;
- последний день месяца: санитарный.
Посетители смогут ознакомиться со свежей прессой, выбрать книги и пообщаться.
Напомним, в основном здании библиотеки проводят капитальный ремонт.