«Гении земли Псковской»: Модест Мусоргский — самый русский композитор

Композитор Модест Мусоргский — один из самых знаменитых уроженцев Псковщины, где до сих пор сохранилась усадьба его деда. Написанные им оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» внесли его имя в пантеон великих творцов, но при жизни он не был до конца понят и страдал от главной русской болезни, трагически оборвавшей его жизнь на творческом взлете. Надгробие ставили на средства, вырученные с написанного Ильей Репиным портрета, когда композитор доживал последние дни в больнице, а многие произведения после друга завершал Николай Римский-Корсаков.

