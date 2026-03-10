 
Культура

«Гении земли Псковской»: Модест Мусоргский — самый русский композитор

0

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гении земли Псковской».

Композитор Модест Мусоргский — один из самых знаменитых уроженцев Псковщины, где до сих пор сохранилась усадьба его деда. Написанные им оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» внесли его имя в пантеон великих творцов, но при жизни он не был до конца понят и страдал от главной русской болезни, трагически оборвавшей его жизнь на творческом взлете. Надгробие ставили на средства, вырученные с написанного Ильей Репиным портрета, когда композитор доживал последние дни в больнице, а многие произведения после друга завершал Николай Римский-Корсаков. 

Невероятная жизненная траектория Модеста Мусоргского раскрывается в радиопередаче из цикла «Гении земли Псковской», посвященного выдающимся деятелям культуры, связанным с псковской землей. Премьера выпуска — завтра, 11 марта, в 8.38.

Проект реализуется медиахолдингом «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

Прокомментировать
Сюжет

Гении земли Псковской

«Гении земли Псковской»: Модест Мусоргский — самый русский композитор

Хранитель дома-музея Ал. Алтаева: Не просто так писательница называла Псковщину «Родиной души»

Ал. Алтаев — под маской псевдонима. Гении земли Псковской
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026