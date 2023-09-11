Культура

Не лишиться бы статуса ЮНЕСКО: судьба псковского храма стала предметом спора экспертов

Реставрация псковских церквей стала масштабным делом за последние пару лет. Среди всего многообразия храмов и монастырей проект реставрации охватил и объекты ЮНЕСКО — всемирно известные 10 церквей Пскова. Среди них и Церковь Николы со Усохи XV века.

И вот, когда деньги на реставрацию храма из федерального бюджета уже выделены, а строители зашли на площадку, эксперты указали на скрытую опасность. Недочеты в одном проекте могут лишить статуса наследия ЮНЕСКО сразу все объекты, уверены градозащитники.

К чему может привести радикальное изменение внешнего вида церкви? В чем эксперты видят угрозу всей псковской архитектурной школе? Как разрешить этот спор в рамках закона? В ситуации разбирался корреспондент «МК в Пскове». Подробности здесь>>>