Культура

Псковские школьники станут участниками проекта «Петербург Пушкина»

Творческая делегация Псковской области примет участие в культурно-просветительском проекте «Петербург Пушкина» с 14 по 15 сентября. Об этом в Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Такая возможность представилась учащимся ДМШ, ДШИ, ДХШ Псковской области благодаря программе «Моя Россия» национального проекта «Культура», в рамках которой проходят культурно-просветительские маршруты по России. В этом году культурный маршрут посвящён жизни и деятельности великого русского поэта А.С. Пушкина.

Как рассказала заведующая Центром непрерывного образования Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Анжелика Романюк, в состав делегации вошли 36 юных музыкантов, хореографов, художников в возрасте от 14 до 17 лет. Все они являются победителями олимпиад, творческих конкурсов, активными участниками фестивалей, концертов и выставок. Несколько ребят занимаются в творческих коллективах: ансамбле гусляров ДМШ №1 им. Н.А. Римского-Корсакова г. Пскова, Образцовом художественном коллективе хореографическом ансамбле «Бусинки» ДШИ г. Пскова, поэтической студии «Чернильница» ДМШ №1 им. М.П. Мусоргского г. Великие Луки.

В программе предусмотрена обзорная экскурсия по городу, посещение Музея-квартиры А.С. Пушкина, знакомство с экспонатами музея-макета «Петровская акватория», экскурсия в Летний сад.