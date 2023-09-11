Команда КВН из Пскова приехала на международный фестиваль в Анапу

Сборная команда КВН из Пскова приехала в Анапу на международный фестиваль детских команд КВН. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Гремячей лиге КВН Пскова.
Фото: Гремячая лига КВН Пскова
Международный фестиваль детских команд КВН собрал почти 2000 участников, более 150 команд из разных уголков России и Республики Беларусь.
Впереди ребят ждут работа с редакторами, посещение мастер-классов, выступления в первом и втором турах, концерты, финал всероссийской Юниор-лиги, стенд-ап, чемпионат по футболу и развлекательные мероприятия.