Культура

Команда КВН из Пскова приехала на международный фестиваль в Анапу

Сборная команда КВН из Пскова приехала в Анапу на международный фестиваль детских команд КВН. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Гремячей лиге КВН Пскова.

Фото: Гремячая лига КВН Пскова

Международный фестиваль детских команд КВН собрал почти 2000 участников, более 150 команд из разных уголков России и Республики Беларусь.

Впереди ребят ждут работа с редакторами, посещение мастер-классов, выступления в первом и втором турах, концерты, финал всероссийской Юниор-лиги, стенд-ап, чемпионат по футболу и развлекательные мероприятия.