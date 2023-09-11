Культура

Выставка графики «Портрет современника» открылась в псковской библиотеке на Конной

Выставка графики члена Союза художников России Николая Самойленко «Портрет современника» открылась в Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной). В экспозиции представлено более сорока работ: в основном это портреты псковичей, в том числе псковских художников, и пейзажи в технике «быстрый карандаш», сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

Как уточнили организаторы выставки, графика и живопись для псковского художника Николая Самойленко, как ни странно, всего лишь хобби. Потому что в основном он занимается декоративно-прикладным искусством и больше всего известен своими работами для РПЦ. Коллеги по творческому объединению «ПсковАРТ» также называют Николая «мастером широкого профиля» и «многостаночником».

Николай Самойленко начинал как театральный художник в городе Днепропетровске, а потом окончил факультет художественной обработки дерева Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной (ныне СПГХПА. имени А. Л. Штиглица). И с тех пор проектирует и создаёт мебель, а также витражи, мозаики, а кроме того известен как реставратор и иконописец.

Он придумал и создал мебель для монастырской трапезной, а также, например, мебель для храма Варлаама Хутынского в Пскове. В перечне его работ есть и панагия для владыки Евсевия, и врата для Мирожского монастыря, и рака для Саввы Крыпецкого. В 2013 году Николай Самойленко удостоен премии администрации города Пскова за свои достижения в церковном искусстве.

«Знакомство Николая Самойленко с псковской землёй, напомнили организаторы выставки, началось с заказов от Псково-Печерского монастыря, а потом он стал ездить в Псков на пленэры и этот город ему до такой степени понравился, что в 1989 году он решил переехать к нам со всей семьёй», - рассказали в библиотеке.

Как сказала на открытии выставки супруга Николая Самойленко художник Ираида Самойленко, в Псковской области чуть ли не в каждом храме есть созданные её мужем произведения. Зная, как он не любит публичность, она в тайне от супруга подготовила для собравшихся в библиотеке небольшую презентацию с фотографиями некоторых работ Николая Самойленко.

Друг Николая Самойленко, известный псковский фотограф Николай Владимиров в свою очередь объяснил, что произведения для этой своей первой персональной выставки автор собирал много лет, складывая в специальную папку. И эта папка с рисунками Николая Самойленко чудесным образом уцелела во время пожара.

Выставка графики Николая Самойленко в читальном зале библиотеки на Конной продлится до 16 октября.