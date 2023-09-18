Культура

Второй фестиваль «Атаман Мишка Черкашенин» провели в псковских Выбутах

Второй фестиваль «Атаман Мишка Черкашенин» прошел в селе Выбуты Псковского района 16 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: Василий Мизгирёв / «ВКонтакте»

«Стало больше дружбы среди псковских реконструкторов, и движение крепнет! Наши коллеги-реконструкторы из других регионов (Санкт-Петербург, Тверь, Луга, Петрозаводск, Великие Луки, Москва) нас поддержали, и это было восхитительное действо, полное эпических и масштабных пиротехнических эффектов!» - отметили организаторы.

Напомним, исторический фестиваль «Атаман Мишка Черкашенин» впервые проходил в селе Выбуты Псковского района в 2022 году. Информационный партнер - Псковская Лента Новостей.