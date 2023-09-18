Культура

Посвящённая Году педагога и наставника выставка откроется в музее-усадьбе Софьи Ковалевской

Выставка «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей», посвящённая Году педагога и наставника, откроется в музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района 28 сентября в 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Герои выставки - учителя и наставники Софьи Ковалевской: Маргарита Смит, Иосиф Малевич, Александр Страннолюбский, Карл Вейерштрасс. На выставке будут представлены предметы XIX века из фондов Музея-усадьбы Софьи Ковалевской, Музея истории Невеля, Музея истории школы №1 города Великие Луки, от коллекционеров.

После открытия выставки состоится презентация интерактивного научного зала для школьников. «Маятник Ньютона и Максвелла, волчок (юла), гироскоп, левитирующий Сатурн и другие приборы помогут школьникам проникнуть в научный мир Софьи Ковалевской», - добавили музее.