Культура

Спектакль «Большое космическое путешествие» прошел два тестовых показа - режиссер

Спектакль «Большое космическое путешествие» прошел два тестовых показа перед появлением на сцене. Об этом сообщила режиссер и художник Александра Ловянникова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Два тестовых показа спектакля мы провели для детей сотрудников театра, и это были очень важные для нас дни. Как дети отреагируют на самом деле, мы не знаем», - рассказала Александра Ловянникова.

Гостья студии отметила, что иногда те герои, которые, на первый взгляд, могут напугать ребенка, наоборот, его смешат

«У нас есть трехглазый инопланетянин с открывающимся ртом и длинным языком, которым он пытается схватить главного героя, и мы все время были уверены, что дети будут его боятся, но дети над ним смеются, ни минуты нет страха», – объяснила Александра Ловянникова.

Также режиссер подчеркнула, что эти тестовые показы очень многое дали актерам.

«Ведь после 40-минутного показа беби-спектакля актер выходит мокрый как после трехчасового на большой сцене. Потому что детям нужно много отдавать энергии. Если ты выключился, они уплыли, если ты не берешь их в оборот - они тоже уплыли, уснули и смотрят на потолок, а там люстры нет, мы не на большой сцене», – поделилась гостья студии.

Кроме того, Александра Ловянникова отметила, что в театре есть два актера, которые никогда не взаимодействовали с театром для детей, и только после тестовых показов они поняли, в чем его сложность и огромные плюсы.

«На большой сцене редко у зрителя есть возможность подойти и сказать что-то актерам. А для нас самый большой комплимент, когда зрители после спектакля подходят и спрашивают, есть ли у нас в театре что-то еще интересное», – пояснила Александра Ловянникова.