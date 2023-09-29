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Культура

Объекты Псковского музея-заповедника появились на марках Почты России

29.09.2023 19:40|ПсковКомментариев: 0

В почтовое обращение вышли четыре марки из серии «Культурное наследие России» с изображением памятников архитектуры Псковской области. На почтовых марках изображены Покровская башня, Поганкины палаты, Приказная палата и Дом Ксендза Псковского музея-заповедника, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

К выпуску марок Почта России изготовила штемпель специального гашения для Москвы и Пскова.

«Мы с удовольствием откликнулись на инициативу Почты России принять участие в таком замечательном проекте. Объекты, которые находятся в управлении Псковского музея-заповедника, хранят память о великих временах и событиях, – рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. – И я убеждена, что событие сегодняшнего дня тоже войдет в историю, так как ценители филателии не обойдут своим вниманием выход почтовых марок с памятниками, которые являются одними из самых узнаваемых в Пскове».

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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