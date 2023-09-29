Культура

Уроженка Пскова Юлия Пересильд и ее 11-летняя дочь сыграли в фильме «Императрицы»

Уроженка Пскова Юлия Пересильд и ее 11-летняя дочь Мария сыграли роли взрослой и маленькой императрицы Елизаветы Петровны в фильме «Императрицы». Трейлером новой российской картины режиссера Андрея Кравчука поделились в кинокомпании «Централ Партнершип», выступающей дистрибьютором проекта. На экраны «Императрицы» выйдут 26 октября — как обещают, это будет масштабный художественно-документальный фильм.

Фото: PR-служба кинокомпании «1-2-3 Production»

В картине показаны первые императрицы Российской империи: Екатерина I (Ксения Утехина), Анна Иоанновна (Анна Уколова) и главная героиня фильма — Елизавета Петровна, роль которой досталась Юлии Пересильд.

По сюжету Петр I пообещал маленькой дочери Елизавете, что выдаст ее замуж за Людовика XV, и она станет королевой Франции. Но все планы, в том числе договоренности с французским королем, рушатся вместе со смертью великого монарха: Петр I уходит из жизни, не успев назначить наследника. Так начинается безжалостная и беспощадная эпоха дворцовых переворотов — время интриг и борьбы за власть, пишет РБК.

Режиссером проекта выступил Андрей Кравчук, снявший ранее картины «Адмиралъ», «Викинг», «Союз спасения», а также «Петр I. Последний царь и первый император», продолжением которого и стал новый фильм.

«Наш фильм о том, как молодая империя в результате дворцовых переворотов оказалась в руках женщин. Консультантами на проекте были лучшие историки, которые специализируются на этом периоде. С ролью Елизаветы блестяще справилась Юлия Пересильд. Работать с ней было очень приятно: удивительно талантливая, точная, имеющая характер и человеческий стержень, без чего очень трудно сыграть императрицу», — рассказал постановщик Андрей Кравчук.

Съемки проходили в Москве и Санкт-Петербурге — было задействовано множество дворцов и усадеб, чтобы детально воссоздать дух той эпохи. Кроме того, специально для фильма были созданы десятки костюмов, максимально приближенных к подлинным нарядам императриц.

«Мы снимали в невероятно красивых локациях с участием огромного количества актеров массовых сцен. Было радостно, светло, и осталось какое-то невероятно приятное послевкусие от нашей команды и от того, как мы усердно работали. Впечатление от проекта останется такое: его не могло не быть в моей биографии», — высказалась исполнительница роли Елизаветы Петровны.

В новом фильме к своим ролям вернулись актеры проекта «Петр I. Последний царь и первый император» Иван Колесников, Ксения Утехина и Игорь Гордин. К ним присоединилась Ольга Лерман, которая воплотила образ Екатерины II. Роль Анны Иоанновны досталась Анне Уколовой. Петра III сыграл Евгений Шварц, а роль юного возлюбленного Елизаветы, Алексея Разумовского, исполнил Роман Васильев.

Отмечается, что маленькую Елизавету Петровну сыграла Мария Пересильд, младшая дочь актрисы. А дебютом девочки в кино стала картина ее отца, режиссера Алексея Учителя, — «Цой». Там она исполнила роль мальчика Жени.

Сама 39-летняя Юлия Пересильд снимается в кино с 2003 года. Впервые на экране она появилась в сериале «Участок» с Сергеем Безруковым, актриса сыграла Наташу Кублакову. На данный момент на ее счету значатся несколько десятков киноработ, среди которых фильмы и сериалы «Медиатор», «Трое», «Нежность», «Битва за Севастополь», «Угрюм-река» и другие.

Одной из последних работ стала главная роль в картине «Вызов» режиссера Клима Шипенко. В космической драме рассказана история торакального хирурга Жени, которая за месяц должна подготовиться к космическому полету, а затем в условиях невесомости выполнить операцию космонавту, чтобы спасти его. Для съемок ряда сцен Пересильд и Шипенко в сопровождении космонавта «Роскосмоса» Антона Шкаплерова отправились на борт МКС. Кроме того, съемки проходили на территории Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и санатория «Вороново».

Смотрите также Скафандр Юлии Пересильд выставили на продажу

Недавно Пересильд вместе с Евгением Цыгановым снялась в фильме «Нина» режиссера Оксаны Бычковой о женщине, у которой есть заботливый муж, сын и любимая работа логопеда. Она счастлива, у нее спокойная и размеренная жизнь, которую нарушает неожиданный звонок из прошлого. Картина попала в официальную программу Шанхайского кинофестиваля.

Смотрите также Стартовали съемки комедийного сериала «Киберпапа» с Пересильд и Робаком

В этом году также началось производство полнометражного фильма «Финист. Первый богатырь», первую часть сказочного блокбастера снимали летом в Казахстане. Юлия Пересильд сыграла в картине молодую Бабу-ягу.