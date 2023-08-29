Культура

Стартовали съемки комедийного сериала «Киберпапа» с Пересильд и Робаком

Начались съемки комедийного сериала «Киберпапа» с псковичкой Юлией Пересильд и актером Александром Робаком в главных ролях.

Фото: ТНТ

По сюжету, Игнат, которого играет Робак, в 50 лет поймал себя на мысли, что его жизнь - маленькая каторга: работа напоминает монотонную рутину, а отношения с женой (Юлия Пересильд) лишь прибавляют поводов для головной боли. Чтобы хоть как-то наладить отношения с пасынком, Игнат соглашается вступить в его киберспортивную команду.

Ко всеобщему удивлению, сварщик со стажем Игнат оказывается очень хорош в виртуальном пространстве, а все благодаря своему исключительному глазомеру. Для других членов команды Игнат становится наставником, другом и «киберпапой», пишет «Российская газета».

Юлия Пересильд, исполнительница роли Марины, анонсирует новую работу так: «Зрителей ждет хорошая история про взросление подростков-геймеров, любовь отчима, дружбу, настоящую простую любовь в семье и про щи!»

Режиссер сериала - Эдуард Бордуков («Пищеблок-2», «На острие», «Я буду жить»), шоураннеры - Жаргал Бадмацыренов («Шаман», «Саня, газуй!», «Маньячелло») и Виктор Митрофанов («Шаман», «На страже пляжа», «Ночной режим»).

Снимают сериал кинокомпании 1-2-3 Production и Monumental Vision. Премьера сериала «Киберпапа» состоится на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Первый эпизод был показан на фестивале сериалов «Пилот» и понравился зрителям.

Добавим, Юлия Пересильд - российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018). Ведущая актриса Московского драматического театра на Малой Бронной. Родилась 5 сентября 1984 года в Пскове.