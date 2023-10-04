Культура

Выставка памяти писателя Никандра Алексеева открылась в Пскове

Выставка «Последний романтик серебряного века», посвященная памяти русского советского поэта и писателя Никандра Алексеева, открылась в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В выставочном пространстве посетители увидят документы, фотографии, личные вещи, книги, отражающие жизненный путь поэта серебряного века Никандра Алексеева. На выставке также представлены черновики, рукописи и личные записи, которые помогают проследить творческий путь писателя. Особо интересны фотографии и документы периода Первой мировой войны.

«Уникальным экспонатом является первое парижское издание сборника стихотворений "Венок павшим", датируемое 1917 годом. Среди личных вещей Н. А. Алексеева следует обратить внимание на орудие его производства: стальное перо и пишущую машинку. Выставка также рассказывает о том, как повлиял писатель на русскую культуру и искусство. В связи с этим особый интерес вызывают приветственные телеграммы от деятелей искусства в связи с 50-летием творческой деятельности Н. А. Алексеева», – отметил старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Юрий Конов.

Псковский музей-заповедник благодарит Марину Алексееву, хранителя наследия Никандра Алексеева, любезно предоставившую для экспонирования на выставке личные вещи и редкие документы поэта.

Выставка работает по адресу: главное здание Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7, фойе второго этажа). Вход свободный.