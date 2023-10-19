Культура

Первую группу школьников, путешествующих по региону, приняли в «Михайловском»

На завершившейся неделе Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» принял первую группу школьников из Псковской области, путешествующих по родному региону по программе государственного социального заказа в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Фото здесь и далее: комитет по туризму Псковской области

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в эти дни золотой осени, так ярко воспетой Пушкиным, гостями «Михайловского» стали 40 подростков из многодетных и малообеспеченных семей. Ребята поднялись к могиле поэта в Святогорском монастыре, побывали в центральной усадьбе заповедника — в мемориальном имении Пушкиных и Ганнибалов, где узнали много нового для себя как о самом Александре Пушкине, так и о его творчестве. Кроме того, дети посетили «Пушкинскую деревню» — музейный комплекс в Бугрово, где с азартом играли в народные игры начала XIX века.

«Вечером для школьников была организована викторина, в ходе которой наши гости закрепили полученные знания об истории пушкинских мест», — отметили в музее.

Напомним, что программа социального заказа для детей и их родителей абсолютно бесплатна. Она финансируется из средств бюджета Псковской области и включает транспортное обслуживание, экскурсионные программы, входные билеты, питание (завтраки, обеды, ужины) и проживание в гостинице. Планируется, что в рамках нацпроекта в ближайшее время в музей-заповедник приедут ещё две группы школьников.