Культура

Юбилейный вечер историка и поэта Анатолия Александрова пройдет в Пскове 29 октября

Юбилейный вечер историка, археолога, поэта и автора книги «Во времена княгини Ольги» Анатолия Александрова «Ключ к прошлому» состоится в Центральной городской библиотеке Пскова 29 октября в 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

На вечере Анатолий Александров представит свою поэтическую книгу «… и Пскова вечная дорога…», прочитает новые стихи, расскажет о работе в международном проекте «Археология, власть и общество», а также об участии в виртуальном проекте библиотеки «Необыкновенный читатель», в котором он рассказал о каменном веке на псковской земле, мамонтах, людоедах, свайных поселениях, водных орехах, рыбных корзинах, боевых топорах, проломленных черепах и многом другом.

Анатолий Александров родился 27 октября 1953 года в деревне Кладовицы Локнянского района Великолукской области. В 1971 году после окончания средней школы Анатолий Александров поступил в Ленинградский государственный университет на исторический факультет. В 1985 году закончил аспирантуру в Институте археологии АН СССР в Москве и защитил кандидатскую диссертацию, получив степень кандидата исторических наук. Своими учителями Анатолий Александров считает известных историков, археологов – Валентина Седова, Владимира Мавродина, Рудольфа Итса. «История и археология стали его жизнью, и в каком-то смысле и судьбой. Они же составили и содержание его четырех книг и 130 научных статей. Анатолий Александров начал работать в псковском музее-заповеднике в 1976 году и прослужил в нем почти полвека», - добавили организаторы.