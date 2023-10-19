Культура

В Пскове открылась выставка преподавателя дизайна из академии Штиглица

В Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной) открылась выставка графических работ и акваралей петербургского художника Виталия Чернышева «Путевой дневник». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека Пскова

Автор этой выставки - член Союза художников России и Союза дизайнеров Санкт-Петербурга, практикующий дизайнер интерьера, художник-график, создатель множества проектов жилых и общественных интерьеров, благоустройства городских территорий, победитель и лауреат множества всероссийских и международных конкурсов в области дизайна и архитектуры, а также преподаёт в СПГХПА им. А. Л. Штиглица (бывшее училище им. В.И. Мухиной) и, как многие художники из Санкт-Петербурга, проводит дачный сезон в Псковской области.

Он рассказал собравшимся, что вырос в семье художников, что его покойна жена была художником и художником стала дочь. «Не зря мы все мучились, когда учились на художников, потому что эта профессия даёт выход стрессу и доставляет человеку много приятных моментов», - сказал Виталий Чернышев.

Кроме того, он объяснил, почему на выставке в библиотеке на Конной в основном представлены работы в технике масляной пастели. По словам Виталия Чернышева, масляная пастель – это выбор «ленивого художника», который не хочет таскать с собой на пленэры много красок и приспособлений для рисования, но нуждается в такой технике, которая бы позволила ему на ходу «передать настроение момента» на бумаге, чтобы потом доработать этот набросок в мастерской.

Поскольку Виталий работает доцентом кафедры интерьера и оборудования, он показал завсегдатаям библиотеки на Конной и учащимся Псковского политехнического колледжа, которые специально пришли на открытие его выставки, чтобы послушать именитого преподавателя, фотографии созданных им в Санкт-Петербурге интерьеров и подробно объяснил, как он их разрабатывал.

Потом он провёл для всех желающих экскурсию по своей выставке, которая будет работать в Центральной библиотеке до 22 ноября.