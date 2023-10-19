Культура

Преподаватели колледжа искусств провели мастер-классы в Новосокольниках

Творческая делегация Псковского областного колледжа искусств имени Н. А Римского-Корсакова 27 октября посетила Новосокольники в рамках региональной акции «Культурные выходные». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А Римского-Корсакова

Преподаватели И. Г. Иванова (гусли звончатые), С. В. Соколов (баян), Г. Г. Гребень (гитара), З. Б. Королёва (фортепиано), Т. И. Васильева (современная хореография), Е. Сергеева (театральное искусство) провели мастер-классы для преподавателей и учащихся Детской школы искусств.

В фойе школы разместилась выставка художественных работ студентов колледжа, экскурсию по которой провела молодой преподаватель специальности «Декоративно-прикладное искусство» Зинаида Петрова.

Студенты познакомились с историей города Новосокольники, посетили краеведческий музей.

На концерте, состоявшемся в Доме культуры имени Воровского, руководитель оркестра русских народных инструментов колледжа искусств руководством Георгий Гребень представил зрителям оркестровые группы инструментов. Ведущая программы, музыковед Екатерина Иванова познакомила слушателей с образовательными программами колледжа.

В качестве солистов выступили студенты Никита Никитин (баян), Никита Вахрушев (балалайка), дуэт гитаристов: Глеб Бакаушин и Андрей Коборов (гитара), дуэт аккордеонистов: Татьяна Крылова и Никита Шанович. преподаватель Сергей Поторочин (балалайка).

В колледже отметили, что концертная программа была восторженно принята публикой. Администрация колледжа благодарит комитет по культуре Псковской области за поддержку творческого проекта.