Культура

Тематическая экскурсия «Он, она и Псков» пройдет в музее 4 ноября

Сборная тематическая экскурсия «Он, она и Псков» состоится в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» 4 ноября в 15:00 в Мемориальном музее-квартире Юрия Спегальского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В ходе экскурсии гости откроют для себя историю о том, как князь Игорь Рюрикович – наследник древнерусского престола – встретил юную псковичку Ольгу, а также о том, как они впоследствии стали первой парой молодого Русского государства. «С того далекого Х века этот легкий флер инь и ян будет являться псковичам постоянно, соединяя с городом Псковом разные имена», - отметили в музее.

На экскурсии гости узнают об императорах, князьях, ученых, поэтах, военных и купцах Псковщины, которых объединяет одно – любовь.

Ключевой точкой станет мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского, который стал памятником высокой любви истинного псковича Юрия Спегальского и его жены Ольги Аршакуни.

Место встречи: мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского (Октябрьский проспект, дом 14, квартира 74). Предварительная запись по телефону: +78112663311.