Культура

Копию меча князя Довмонта представят на выставке «Россия» в Москве

Реконструктор Игорь Бухаров передал точную копию меча князя Довмонта-Тимофея для презентации на стенде Псковской области на международной выставке-форуме «Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Меч полностью повторяет все параметры оригинала: длину, ширину, большую гарду, полое яблоко, разве что по весу он вышел потяжелее, чтобы меч выдерживал нагрузки.

Отметим, что выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента Российской Федерации Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции о важнейших достижениях в разных отраслях.

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Князь Тимофей-Довмонт Псковский, канонизированный Русской православной церковью, правил в Пскове с 1266 по 1299 годы. Возглавил около 10 удачных походов против врагов купеческой столицы, неоднократно защищал город от нашествия ливонских рыцарей, участвовал в знаменитой Раковорской битве, был женат на внучке Александра Невского.