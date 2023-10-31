Общество

От сыров до улиток – Псковская область представит на ярмарке на ВДНХ лучшие продовольственные бренды

Наиболее известные продовольственные бренды Псковской области представят свою продукцию на фермерской ярмарке в рамках Международной выставки-форума «Россия» в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: социальные сети «Эскарго Д'ор» и греческая сыроварня Тремпелис

На первом этапе на ярмарке от региона будет два бренда, которые уже полюбились жителям и гостям области. Попробовать и приобрести товары можно будет с 19 по 24 декабря в павильоне ВДНХ №45.

Деликатесы из невельских улиток представит гастрономический проект «Эскарго Д'ор». Здесь ремесленным способом по всем правилам готовят улитки по-бургундски: моллюски выдерживаются на диете до 10 дней, проходят многочасовую термообработку, после чего их заправляют соусом из сливочного масла, свежих листиков петрушки, чеснока, лука-шалота, соли, перца и вина Шабли. По словам мастеров «Эскарго Д'ор», нужно проделать до 100 манипуляций с одной улиткой, чтобы она попала на стол.

Еще один сельхозпроизводитель — греческая сыроварня Тремпелис. Здесь производят несколько видов сыров, греческий йогурт, а также традиционный греческий соус Дзадзики. Как отмечает производитель, при производстве используется фермерское молоко, собственные закваски, соль и греческие специи. Сыры проходят процесс естественного созревания.

К участию в фермерской ярмарке также заявлены семейная сыроварня «Кутаринская ферма», СПСК «Свое» (бренд «Красное знамя»), компания «Столбушинский продукт», ремесленная деревня «Сорокино» и другие.

Продуктовая ярмарка на выставке-форуме «Россия» станет самым вкусным путешествием по стране. Здесь будут представлены как традиционные блюда, так и изысканные деликатесы — от алтайского меда до камчатской рыбной колбасы — все, что производится на территории регионов России. Ярмарка призвана показать, насколько богата гастрономическая культура страны.

Отметим, что выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента Российской Федерации Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции о важнейших достижениях в разных отраслях.

Псковская область на выставке представит свой стенд — его монтаж находится в завершающей стадии. Уменьшенная копия Варлаамовской башни станет главной доминантой пространства, ключевой интерактивной зоной экспозиции. Внутри будет расположена зона отдыха и просмотра иммерсивного мультимедийного контента про культуру и традиции Псковского края.

Культурная программа Псковской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ будет насыщенная. В первый день работы планируется, что на стенде региона будет установлен рекорд России — самая продолжительная игра на балалайке без остановки.