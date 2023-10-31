Об истории псковской медицины расскажут слушателям на очередных Александро-Невских беседах

Очередные Александро-Невские беседы состоятся в воинском храме святого князя Александра Невского в Пскове 9 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Тема мероприятия - «Из истории медицины Псковского края». В качестве лектора выступит заведующая отделом литературы по краеведению Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова, председатель Псковского клуба краеведов Елена Кисилева.
Беседа состоится при библиотеке храма Александра Невского (улица Максима Горького, 67). Мероприятие начнётся в 18:00.
Справки по телефону: 8(8112)72-14-41.