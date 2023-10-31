Культура

Некоторые категории граждан могут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск» 1 ноября

Некоторые категории граждан могут бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск» 1 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

Среди них: лица, не достигшие восемнадцати лет; воспитанники Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ; граждане, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам; пенсионеры; многодетные семьи.

Бесплатно посетить музей в любой день могут Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним категории граждан и инвалиды I и II групп, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.

Кроме того, бесплатно прийти в музей могут граждане, сопровождающие инвалида, не способного самостоятельно передвигаться.