Культура

Лубочные картинки и «Сказка о золотом петушке»: «Михайловское» участвует в «Ночи искусств» за пределами своего района

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» принимает участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» не только в Пушкиногорском районе, но и за его пределами, в содружестве с другими учреждениями культуры, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Н.А. Богатов. Из серии иллюстраций к «Сказке о золотом петушке» (начало ХХ века). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Так, уже сегодня, 3 ноября, на базе великолукской детской школы искусств «Центр» в рамках акции были организованы две музейные программы: для студентов и учащихся старших классов и, адаптированная, для людей, нуждающихся в особой социальной поддержке. Для участников этих программ специалисты Пушкинского Заповедника провели виртуальные экскурсии по мемориальным усадьбам, сопровождая свой рассказ о жизни поэта в псковской губернии чтением стихов, которые он написал в Михайловском. Кроме того, гостей «Центра» научили печатать лубочные картинки, какие были очень популярны во времена Александра Пушкина, и писать — как Пушкин! — настоящим гусиным пером, обмакивая его в чернила. Созданные своими руками и упакованные в фирменные конверты музея-заповедника эпистолярные шедевры, а также печатные оттиски лубочных картинок участники музейных занятий брали с собой на память, рассказали в заповеднике.

А в ульяновском «Доме Языковых» (филиал областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова) на базе виртуального представительства Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» завтра, 4 ноября, состоится показ фильма «Сказка о золотом петушке», который был снят в «Пушкинской деревне» силами сотрудников Государственного музей-заповедника «Михайловское».