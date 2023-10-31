Культура

Выставка о Валентине Краснопевцеве открылась в Псковском музее

Выставка, посвященная 90-летию со дня рождения Валентина Павловича Краснопевцева – псковского журналиста, писателя, поэта, начала работать в Пскове. На выставке представлены книги, личные документы, фотографии из семейного архива Краснопевцевых, а также 7 томов собрания сочинений Валентина Краснопевцева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Книги Валентина Краснопевцева очень добрые, теплые, написанные прекрасным русским языком. Темы произведений вечные: любовь к Родине, к природе, размышления о предназначении человека на Земле. Они рассчитаны на читателя любого возраста», - рассказали в музее. На выставке можно увидеть и три издания книги «Улицы Пскова»: 1972, 1994 и 2019 года. Эта книга давно является настольной для краеведов и историков.

Выставка будет работать до 3 декабря в фойе главного здания Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7). Вход бесплатный.