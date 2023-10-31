Культура

Об истории мозаик на псковских пятиэтажках рассказал Борис Елкин

Глава города Пскова Борис Елкин рассказал об истории мозаик на псковских пятиэтажках в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Псков сохранил не только древние памятники архитектуры, но и наследие советской эпохи. Например, мозаику на пятиэтажных «панельках». Такие «картины» есть практически во всех районах города», –рассказал Борис Елкин.

Микрорайон улицы Гражданской активно застраивался в середине 60-х годов. Одинаковые с виду «хрушевки» украсили Спартак и сталевар, колхозница и девушка-штукатур, а чуть позже появился и Дом быта на Стахановской.

«Многие панно сделаны на Домостроительном комбинате. Автор «Спартака» на Гражданской, 7 - псковский художник Алексей Кириллов. Может быть кто-то из вас знает историю создания остальных творений?» – добавил глава города.