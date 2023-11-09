Культура

«Михайловское открывает в Минске серию фотовыставок

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» завтра, 10 ноября, откроет в Республике Беларусь серию из трёх фотовыставок, подготовленных по материалам из своего собрания. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эти экспозиции будут размещены в самых крупных столичных библиотеках, где их свободно смогут увидеть жители и гости Минска.

Фрагмент экспозиции в музее-усадьбе «Петровское» Фото: Пушкинский заповедник

Первая из выставок называется «Пушкинские музеи России» и рассказывает о наиболее известных местах, хранящих память о жизни и творчестве поэта, о его предках и потомках. Подготовлена она в содружестве с коллегами из больших и малых, столичных и провинциальных музеев нашей страны.

В этой экспозиции, пояснили в «Михайловском», представлены виды особняков и усадеб, где Александр Пушкин жил или просто бывал, фрагменты музейных экспозиций и так далее. Это и музей Е. А. Боратынского в Казани — филиал Национального музея Республики Татарстан, и Всероссийский музей Пушкина на Мойке в Санкт-Петербурге, и Литературный музей Института Русской литературы (Пушкинского Дома) Российской академии наук, и музей Пушкина в Бернове — филиал Тверского Государственного музея, и Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей, и Музей Пушкина в Гурзуфе, и Ярополецкий краеведческий музей — филиал музейно-выставочного комплекса «Волоколамский кремль» в Московской области, многие другие. Экспозиция будет развёрнута в Централизованной системе государственных публичных библиотек города Минска, в библиотеке имени Янки Купалы.

Ещё две выставки завтра откроют в Минской областной библиотеке имени А. С. Пушкина. Первая из них называется «Завет внуку» и представляет работы известного мастера, фотокорреспондента и фотохудожника Юрия Белинского, выполненные в 1960—1990 годы. На 34 баннерах размещены портреты легендарного музейщика, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко и отдельные зарисовки из жизни музея во второй половине ХХ века; каждый из снимков сопровождает цитата из произведения или письма Семёна Степановича.

Портрет С.С. Гейченко работы Юрия Белинского. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В музее напомнили, что этот проект получил своё имя по названию книги новелл, за которую знаменитый «михайловский домовой» был удостоен Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской (1989). Жители и гости Псковской области уже могли видеть её — как в самом «Михайловском», так и в региональном центре, в областной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Фотографии, использованные при создании ещё одной выставки, которую музей откроет завтра в Минской областной библиотеке, сделаны Юрием Белинским. Экспозицию назвали «В.Я. Курбатов. Писатель. Псковский гражданин». Выразительные кадры, запечатлевшие Валентина Курбатова дома, в Пскове, но чаще — в Михайловском, с которым его жизнь и творчество были связаны самым тесным образом, также сопровождены цитатами из писем и книг выдающегося литератора. Тематический разброс этих мыслей огромен — от ложных клятв и письменных столов, которыми люди отгораживаются друг от друга, до кометы Хейла — Боппа, равно стоящей над Москвой, Петербургом, Михайловским, Дериглазовым...

Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Планируется, что все три минские экспозиции будут открыты для посещения до середины декабря текущего года.

Напомним, что Пушкинский заповедник уже несколько десятилетий активно сотрудничает с учреждениями культуры и образования в Республике Беларусь, с коллегами из литературных, исторических и художественных музеев и галерей и библиотек Минска, Витебска, Полоцка.

Ранее сообщалось, что сегодня Георгий Василевич принимает участие в международной конференции «Музейные инициативы на пространстве СНГ» в Минске.