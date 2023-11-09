Культура

Экскурсии с посещением «колыбели» города проводят в Пскове

Сборная экскурсия-прогулка «Башни Псковского кремля», на которой гостей ждет знакомство с устройством и историей трёх башен Псковского кремля, проходит каждую субботу в 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Со смотровой площадки Власьевской башни вы сможете насладиться красотами города и своими глазами оценить мощь неприступных псковских стен. Затем прогуляться по боевым ходам и посетить первую каменную башню Псковского кремля – Кутний костёр. Завершится образовательная прогулка в Плоской башне, стоящей в "колыбели" города Пскова – месте впадения реки Псковы в реку Великую», - рассказали в музее.

Место встречи: Информационный центр Псковского музея (улица Кремль, 4). Телефон: +78112724574. Посетить экскурсию можно, в том числе, по Пушкинской карте.