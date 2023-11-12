Общество

Башни Псковской крепости переходят на зимний режим работы

Варлаамовский угол в Пскове переходит на зимний режим работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В связи с наступившим осенне-зимним сезоном режим работы музейного комплекса «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни), а также Власьевской и Плоской башен изменяется. С 13 ноября башни будут работать с 10:00 до 18:00 без выходных. Продажа билетов в кассах будет осуществляться до 17:30.

В период новогодних праздничных и выходных дней в 2023-2024 году Варлаамовский угол, Власьевская и Плоская башни будут работать по продленному режиму работы – с 10:00 до 20:00.