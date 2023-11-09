Культура

Конференция, посвященная 100-летию краеведческого общества, пройдёт в Великих Луках 16 ноября

Научно-практическая конференция «Краеведение - это всегда краелюбие», посвященная 100-летию Великолукского общества краеведения, состоится в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского в Великих Луках 16 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, член Совета Союза краеведов России, профессор ВЛГАФК, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

На конференцию заявились с докладами 20 участников, представляющие Великие Луки, Псков, Великолукский район и Торопец (Тверская область)

Начало в 14.00. Вход свободный.

Подробнее с программой конференции можно ознакомиться здесь>>>