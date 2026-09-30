Экспозиция «Живопись древнего Пскова» снова доступна для посетителей

В Поганкиных палатах после проведения технических работ вновь доступна для посещения экспозиция «Живопись древнего Пскова», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Это масштабная выставка псковских икон XIV–XVII веков, в залах Поганкиных палат представлено более 100 сюжетов и персонажей из ветхозаветной и новозаветной истории», - рассказали в культурном учреждении.

Главным открытием экспозиции является икона псковской работы «Страшный суд», где впервые в русской иконографии была предложена трактовка сюжета Второго пришествия, который потом будет широко распространен в русской иконописи. Впервые как отдельный сюжет представлена икона «Троица ветхозаветная» с 13 предстоящими святыми – ранее иконы «Троицы» находились только в составе праздников.

По словам представителей музея, отдельного внимания заслуживает апостольский деисусный чин XV века, который в настоящее время рассматривается как уникальное явление культуры Древней Руси, а также иконы из деисусных и праздничных чинов иконостасов XVI века.

Экспозиция работает со вторника по воскресенье с 10:30 до 18:00, касса – до 17:30. Понедельник – выходной день.