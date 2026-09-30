 
Культура

Экспозиция «Живопись древнего Пскова» снова доступна для посетителей

0

В Поганкиных палатах после проведения технических работ вновь доступна для посещения экспозиция «Живопись древнего Пскова», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Это масштабная выставка псковских икон XIV–XVII веков, в залах Поганкиных палат представлено более 100 сюжетов и персонажей из ветхозаветной и новозаветной истории», - рассказали в культурном учреждении.

Главным открытием экспозиции является икона псковской работы «Страшный суд», где впервые в русской иконографии была предложена трактовка сюжета Второго пришествия, который потом будет широко распространен в русской иконописи. Впервые как отдельный сюжет представлена икона «Троица ветхозаветная» с 13 предстоящими святыми – ранее иконы «Троицы» находились только в составе праздников.

 

По словам представителей музея, отдельного внимания заслуживает апостольский деисусный чин XV века, который в настоящее время рассматривается как уникальное явление культуры Древней Руси, а также иконы из деисусных и праздничных чинов иконостасов XVI века.

Экспозиция работает со вторника по воскресенье с 10:30 до 18:00, касса – до 17:30. Понедельник – выходной день.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026