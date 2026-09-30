 
Культура

2026 год поставил точку в пятилетней истории псковского проекта «Цитаты из Курбатова»

0

В день рождения писателя, литературного критика Валентина Курбатова, 29 сентября, в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова подвели итоги пятой, заключительной волны общественного проекта «Цитаты из Курбатова», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

2026 год поставил точку в пятилетней истории масштабной работы по сохранению литературного наследия писателя, критика, лауреата Госпремии России Валентина Курбатова.

В финальной волне внимание волонтёров было сосредоточено на книге «Дневник» – последнем прижизненном издании автора (2019 год). Цитаты из этого произведения пополнили общую базу проекта и ко дню рождения Валентина Курбатова появились в библиотечном боте в социальной сети ВКонтакте. Например, в цитатник вошло такие высказывания из книги «Дневник»: «Время проступает в человеке при чтении, и он говорит себе: я есть», «Не нажимай delete под внешне неверными строками. Они тоже Господни, они только зовут тебя дальше или "в сторону" – вот и разгадай их».

Всего за пять лет существования проекта свыше 60 добровольцев из разных регионов страны – от Пскова до Иркутской области, от Краснодарского края до Алтая – прочитали более 20 книг и собрали почти 2000 цитат. Наибольшее количество высказываний было выделено из книги «Перед вечером, или Жизнь на полях» (308), следом идут «Пушкин на каждый день» и «Уходящие острова» (по 122), «Записки русского путешественника» («Турция») и «Бегущая строка: дневник провинциального литературного критика» (119).

В год пятилетия проекта было принято решение о переносе всей собранной базы в социальную сеть «ВКонтакте». Теперь каждый желающий может получить случайную цитату с указанием книги в любое время суток. Для этого достаточно перейти в сообщество «Псковская областная библиотека имени Курбатова»:

  • написать в сообщения команду «цитата» (без кавычек);
  • в ответ бот пришлёт одну из цитат.

Перенос осуществила руководитель кабинета Курбатова Мария Лапина совместно с искусственным интеллектом DeepSeek, который помог автоматизировать обработку цитат, настроить ВК-бота и развернуть его на облачном хостинге для круглосуточной работы. Все цитаты также остались доступны на портале «Кабинет Курбатова». Познакомиться с ними также можно на большом экране в холле библиотеки имени Курбатова.

«Проект выполнил свою задачу – мы сделали наследие Валентина Яковлевича доступным для читателей. Благодарим каждого волонтёра за вклад в сохранение памяти о Русском Златоусте!» – подчеркнула руководитель кабинета Курбатова.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026