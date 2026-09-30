 
Культура

Исаакиевский собор представит в Пскове выставку о повседневной жизни Петербурга в XIX веке

0

Государственный музей «Исаакиевский собор» представит в Пскове выставку графики «Город и горожане. Повседневная жизнь Санкт-Петербурга в художественной культуре XIX века». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной библиотеке имени Курбатова.

Открытие выставки состоится 8 октября в 15:00 в фойе первого этажа на улице Профсоюзной, 2. Посетители выставки смогут увидеть графику из фондов музея - художественные работы известных мастеров золотого века русской культуры.

Отмечается, что популяризации графического искусства в XIX веке способствовали открывавшиеся в столице Российской империи типографские мастерские. Многочисленные гравюры и литографии, вошедшие в экспозицию, сохранились благодаря их широкому распространению, с годами не утратив своей художественной ценности.

В центре внимания художников и гравёров оказалось не только архитектурное великолепие парадного Петербурга, но и его жители: возведение Исаакиевского собора, Михайловский замок, возвышающийся над зеленью Летнего сада, по аллеям которого прогуливаются горожане, Александринский театр, окруженный ожидающими представления зрителями, смотровая вышка на Большой Морской улице, заполненной местными рабочими и торговцами.

В библиотеке добавили, что выставка позволит не только проследить формирование художественного образа Северной столицы в графическом искусстве XIX века, но и рассмотреть интересные детали повседневной жизни города и его обитателей.

Гостей открытия ждет экскурсия по выставке, которую проведет научный сотрудник музея «Исаакиевский собор».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026