Исаакиевский собор представит в Пскове выставку о повседневной жизни Петербурга в XIX веке

Государственный музей «Исаакиевский собор» представит в Пскове выставку графики «Город и горожане. Повседневная жизнь Санкт-Петербурга в художественной культуре XIX века». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной библиотеке имени Курбатова.

Открытие выставки состоится 8 октября в 15:00 в фойе первого этажа на улице Профсоюзной, 2. Посетители выставки смогут увидеть графику из фондов музея - художественные работы известных мастеров золотого века русской культуры.

Отмечается, что популяризации графического искусства в XIX веке способствовали открывавшиеся в столице Российской империи типографские мастерские. Многочисленные гравюры и литографии, вошедшие в экспозицию, сохранились благодаря их широкому распространению, с годами не утратив своей художественной ценности.

В центре внимания художников и гравёров оказалось не только архитектурное великолепие парадного Петербурга, но и его жители: возведение Исаакиевского собора, Михайловский замок, возвышающийся над зеленью Летнего сада, по аллеям которого прогуливаются горожане, Александринский театр, окруженный ожидающими представления зрителями, смотровая вышка на Большой Морской улице, заполненной местными рабочими и торговцами.

В библиотеке добавили, что выставка позволит не только проследить формирование художественного образа Северной столицы в графическом искусстве XIX века, но и рассмотреть интересные детали повседневной жизни города и его обитателей.

Гостей открытия ждет экскурсия по выставке, которую проведет научный сотрудник музея «Исаакиевский собор».