Псковская область представила опыт сохранения исторической памяти на форуме объединенных культур в Петербурге

Делегация Псковской области приняла участие в работе XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Форум проходил в северной столице на протяжении трех дней и собрал на своих площадках официальные делегации из более чем 70 стран, почти 2,5 тысяч участников, а также более 450 спикеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве культуры региона.

Фотографии: Министерство культуры Псковской области

Ключевым событием форума стало выступление президента Российской Федерации Владимира Путина. Он отметил важность развития культурного диалога в современном международном пространстве.

Министр культуры Псковской области Илианна Петрова и директор областного государственного архива Наталья Исакова представили опыт региона на секции «Музейное пространство: современные технологии и ценностные ориентиры». Модератором мероприятия выступила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева.

Наталья Исакова поделилась опытом региона по созданию и работе Музея оккупации и геноцида населения Псковской области. Илианна Петрова в ходе своего выступления отметила, что для Псковского региона одним из ключевых направлений работы является тема сохранения памяти о жертвах геноцида. «Наш регион стал одним из первых в России, где преступления нацистских оккупантов против мирного населения были официально признаны геноцидом советского народа», — подчеркнули в министерстве культуры.

Министр культуры региона также отметила важность вовлечения молодежи в вопросы сохранения исторической памяти. По ее словам, воспитывать подрастающее поколение важно с позиций гражданственности и патриотизма, с учетом национальных ценностей, обозначенных в указе президента №809.

Илианна Петрова также привела в пример ряд проектов, успешно реализуемых на территории региона. В частности, она отметила, что на базе Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Курбатова в 2025 году был создан Региональный центр по сохранению исторической памяти. В тесном взаимодействии с Национальным центром исторической памяти при президенте РФ сформирован масштабный информационный ресурс – сайт «Без срока давности. Псковская область», на котором публикуются архивные документы по истории Великой Отечественной войны, в том числе рассекреченные, реализуется проект «Архивный десант» и многие другие.

Ранее губернатор Михаил Ведерников и руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева подписали соглашение о сотрудничестве. Важной инициативой в рамках соглашения стала разработка первого в России национального туристического маршрута по местам памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Таким образом, подчеркнула министр, память о трагедии и подвиге нашего народа перестает быть локальной темой и выходит за рамки музейного пространства, охватывая все ключевые точки на карте Псковской области, связанные с памятью о жертвах геноцида. Это имеет крайне важное значение для сохранения исторической памяти и достоверных фактов о военном прошлом страны.