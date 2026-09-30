Псковские библиотекари рассказали коллегам из Чебоксар о сотрудничестве с общественниками

В псковской библиотеке «Родник» имени С.А. Золотцева в рамках межрегионального проекта «Методическое: Чебоксары. Псков» прошёл очередной информационно-методический семинар «Библиотека и социум: актуальные модели взаимодействия с местным сообществом и партнерами». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фотографии: Централизованная библиотечная система Пскова

В онлайн-формате библиотекари поделились опытом совместной работы с общественными и государственными организациями, чиновниками и депутатами. Сотрудники «Объединения библиотек города Чебоксары», в частности, рассказали псковичам, как они творчески взаимодействуют с УФСИН и ТОСами.

Заведущая сектором социокультурных программ Центральной городской библиотеки Пскова имени Ю.Н. Тынянова Централизованной библиотечной системы Пскова Татьяна Котова в своём докладе рассказала, как эта библиотека дружит с Музеем нонконформистского искусства из Санкт-Петербурга, с псковским региональным общественным объединением художников «ПсковАРТ», с Музеем истории Ледового побоища в Самолве и псковской студией эстампа «Худграф».

Кроме того, Татьяна Котова познакомила коллег из Чебоксар с псковским библиотечным проектом «Читающие соседи», благодаря которому Центральная городская библиотека Пскова много лет налаживала дружеские связи с творческими людьми из граничащих с регионом стран Балтии. А также рассказала, как псковский центр корейской культуры «КОРЁ» для своего первого большого общегородского национального мероприятия выбрал себе в партнёры библиотеку на Конной.

Заведующая Детской экологической библиотекой «Радуга» города Пскова Ольга Незнанова в свою очередь рассказала коллегам из Чувашии про псковский «Экологический фестиваль», который эта библиотека проводит ежегодно в сотрудничестве с многочисленными партнёрами, среди которых и общественные экологические организации, и государственные заповедники.

В конце семинара чувашские библиотекари попросили псковских коллег рассказать, как в Пскове прошёл девятый ежегодный фестиваль «Книжная яблоня», и поделиться опытом проведения такого грандиозного мероприятия.

Сотрудники Централизованной библиотечной системы Пскова рассказали, что этот фестиваль посетили более 3,5 тысячи человек, что на него приехали более 40 издательств и привезли с собой лучших писателей для детей, подростков и юношества, что всего за несколько дней «Книжной яблони» было организовано почти 100 мероприятий, для которых были задействованы не только библиотечные пространства, но также школы и аудитории ПсковГУ, и что при этом многие мероприятия фестиваля транслировались в интернете, благодаря чему их смотрели даже в Казахстане.

Библиотекари из Чебоксар сказали, что тоже внимательно следили за событиями псковской «Книжной яблони», восхитились творческой энергией и работоспособностью сотрудников Централизованной библиотечной системы Пскова и взяли с них обещание, что в следующий раз псковичи расскажут подробно, как они смогли организовать и провести столько масштабный фестиваль и привлечь к нему столько партнёров.

Следующую онлайн-встречу в рамках проекта «Методическое: Чебоксары. Псков» его участники запланировали на 21 октября. Речь на ней пойдёт о роли именных библиотек в культурном пространстве Пскова, Минска, Смоленска и Чебоксар.