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Музей-заповедник «Изборск» перейдет на новый режим работы с завтрашнего дня

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Музей-заповедник «Изборск» переходит на новый режим работы. С 1 октября выставочный зал, музейные экспозиции и Изборская крепость будут работать с 10:00 до 17:00 ежедневно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: Музей-заповедник «Изборск»

Аналогичные изменения коснутся информационного центра и музейного кафе «Блинная». Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово продолжит работать с 10:00 до 17:00.

Напомним, сборные экскурсии по Изборской крепости проводятся в 11:00, 13:00 и 15:00 ежедневно.

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