Культура

Литературный квартирник молодых поэтов состоится в Пскове

В рамках творческой мастерской для молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» в Пскове 23 ноября состоится квартирник – концерт с домашней атмосферой, где выступят молодые исполнители, которые представят песни на стихи как известных поэтов, так и участников конкурса «Чернильница» этого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Мероприятие состоится с 18:00 до 20:00 в Псковской областной научной библиотеке имени Курбатова по адресу: Псков, улица Профсоюзная, 2.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию.

В этом году «Чернильница» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и проходит в формате творческой мастерской. Организатором является Псковский городской молодёжный центр и Псковский молодёжный центр.