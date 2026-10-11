Молодых творцов из Пскова приглашают на конкурс Литературного пространства

Литературное пространство поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов города Пскова открывает приём заявок на конкурс, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.
Афиша: «Литературное пространство | Псков» / «ВКонтакте»
Прислать свою работу можно в пяти направлениях:
- Поэты / 14–17 лет и 18–35 лет.
- Писатели / 14–17 лет и 18–35 лет.
- Авторы текстов песен / 14–17 лет и 18–35 лет.
- Чтецы / 14–17 лет и 18–35 лет.
- Иллюстраторы / 14–17 лет и 18–35 лет.
По результатам конкурса будут отобраны лучшие работы, которые будут включены в печатный сборник. Участники также смогут посетить творческие мероприятия, которые помогут проявить себя.
Участие бесплатно.
Заявки принимаются до 29 октября. Необходимо заполнить анкету и прикрепить к ней работу: vk.cc/d2KFoG.