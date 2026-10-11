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Молодых творцов из Пскова приглашают на конкурс Литературного пространства

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Литературное пространство поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов города Пскова открывает приём заявок на конкурс, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Афиша: «Литературное пространство | Псков» / «ВКонтакте»

Прислать свою работу можно в пяти направлениях:

  • Поэты / 14–17 лет и 18–35 лет.
  • Писатели / 14–17 лет и 18–35 лет.
  • Авторы текстов песен / 14–17 лет и 18–35 лет.
  • Чтецы / 14–17 лет и 18–35 лет.
  • Иллюстраторы / 14–17 лет и 18–35 лет.

По результатам конкурса будут отобраны лучшие работы, которые будут включены в печатный сборник. Участники также смогут посетить творческие мероприятия, которые помогут проявить себя.

Участие бесплатно.

Заявки принимаются до 29 октября. Необходимо заполнить анкету и прикрепить к ней работу: vk.cc/d2KFoG.

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