 
Культура

Концерт «Встречное движение» пройдёт в Великих Луках 24 октября

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24 октября в 16:00 в Городском доме культуры имени Ленина в Великих Луках пройдёт концертная программа «Встречное движение», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете культуры администрации города.

Афиша: комитет культуры администрации города Великие Луки

На сцене выступят два танцевальных коллектива: театр танца «Восторг» из Западной Двины и Народный коллектив театр танца «Мистерия» из Великих Лук.

«Зрители увидят лучшие номера каждого коллектива, а ещё — совместные челленджи и импровизационные фрагменты. Так получится оценить и отточенную технику танцоров, и их живую реакцию на сцену», - отметили организаторы.

Вечер завершится общим финальным номером: два разных стиля сольются в единое выступление.

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