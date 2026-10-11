Концерт «Встречное движение» пройдёт в Великих Луках 24 октября

24 октября в 16:00 в Городском доме культуры имени Ленина в Великих Луках пройдёт концертная программа «Встречное движение», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете культуры администрации города.
Афиша: комитет культуры администрации города Великие Луки
На сцене выступят два танцевальных коллектива: театр танца «Восторг» из Западной Двины и Народный коллектив театр танца «Мистерия» из Великих Лук.
Вечер завершится общим финальным номером: два разных стиля сольются в единое выступление.
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