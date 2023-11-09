Культура

Историческую экспозицию в Изборске закрыли для посетителей до 23 ноября

Историческая экспозиция «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» в Доме-усадьбе купца Анисимова в музее-заповеднике «Изборск» будет закрыта с 14 по 23 ноября включительно на монтаж новой выставки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

В учреждении отметили, что на этот период приостановлена продажа единых билетов.

Новая выставка под названием «За землю русскую!» откроется в Доме купца Анисимова 24 ноября.