Культура

Учащиеся псковской музыкальной школы победили на всероссийском конкурсе «Душа баяна»

Итоги всероссийского фестиваля-конкурса «Душа баяна» подвели в Гатчине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Детской музыкальной школе Пскова №4.

Фото здесь и далее: Детская музыкальная школа Пскова №4

Нацеленный на поиск и поддержку талантов, а также на сохранение и развитие национальных традиций и популяризации музыкального творчества, фестиваль проводился при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Среди участников были юные псковичи, учащиеся Детской музыкальной школы №4 Илья Цыкунов и Мирон Алмазов. Ребята занимаются в классе баяна у заслуженного работника культуры Российской Федерации Ирины Поляковой.

Как рассказали в школе, баянисты, выступая в дуэте, покорили профессиональное жюри своим ярким и живым исполнением и стали победителями конкурса «Душа баяна» в номинации «Ансамбль академ». Кроме того, каждый из ребят отлично проявил себя в сольной номинации. Мирон и Илья стали лауреатами II степени, обойдя не только своих сверстников, но и взрослых музыкантов.

Всероссийский фестиваль «Душа баяна» зарекомендовал себя как высокопрофессиональная площадка, объединяющая поклонников всенародно любимого музыкального инструмента. Он проходит в пяти федеральных округах (Центральный, Южный, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Уральский ФО) и объединяет 45 субъектов РФ.

Художественный руководитель фестиваля Сергей Войтенко – заслуженный артист России, известный российский музыкант и композитор.

Все победители фестиваля получили приглашения на суперфинал, который пройдёт в Москве в марте 2024 года.

«Так что наши псковские юные музыканты под руководством своего педагога уже приступили к разучиванию новой программы, чтобы поучаствовать в битве "на мехах" лучших из лучших», - добавили в школе.