Культура

«Летопись воинской славы Псковской земли»: Осада Пскова шведами в 1615 году. Часть II. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 ноября. Ведущие Олег Добрынин и Роман Коваль (начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника) продолжили разговор об осаде Пскова шведами в 1615 году.

В предыдущем выпуске они поговорили о том, как складывалась история русско-шведских отношений, какова была необходимость в захвате Пскова и каково было соотношение сил сторон. А сегодня речь пошла о самой осаде города и о последовавших потом событиях.