Культура

Дом фольклора в усвятской деревне Церковище планируют открыть 30 ноября

Дом фольклора в усвятской деревне Церковище планируют открыть 30 ноября. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 15 ноября.

«Был разработан дизайн-проект, сейчас 99% готовности. Ждем люстр, бра и шторы. 30 ноября запланировано открытие», - сказала Ольга Тимофеева.

Работы проводились по нацпроекту «Культура». Ранее Ольга Тимофеева подчеркивала, что нацпроект дал возможность получать услуги в сфере культуры по современным стандартам.

Напомним, в центре национального проекта «Культура» — расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов. Нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2019 года.