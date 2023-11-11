Предварительные итоги нацпроекта «Культура» подвела Ольга Тимофеева в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись онлайн-брифинга с участием председателя комитета по культуре Псковской области Ольги Тимофеевой, который прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 15 ноября.
Основной темой разговора стали предварительные итоги реализации национального проекта «Культура» в Псковской области в 2023 году.
Кроме того, Ольга Тимофеева поделилась впечатлениями от первых дней Международной выставки-форума «Россия», которая открылась 4 ноября на ВДНХ. Свои достижения на выставке представляют все российские регионы, в том числе Псковская область.