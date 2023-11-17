Культура

«Изборские истории» с Александром Донецким. Выпуск первый

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию авторской программы Александра Донецкого «Изборские истории», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM). «Изборские истории» - это дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Темы первого выпуска:

Идеология музея. Зачем люди едут в Изборск?

Жемчужина в «Серебряном ожерелье России». Итоги высокого туристического сезона.

«За землю Русскую». Новая историческая экспозиция в Доме купца Анисимова.

«Крепость духа» в северной столице и Подмосковье. Наследие Бориса Скобельцына.

Что такое Изборск и его окрестности для русского человека? Почему мы стремимся в Изборск как в своего рода русскую мекку? Ответ очевиден: Изборск – это наше всё, каждому из нас завещана земля предков, наше земное и небесное Отечество, каждому необходим образ Родины. Изборск – это локус притяжения и силы, место, где должен побывать всякий человек, который хочет постичь Россию. Не умом, так сердцем, как и завещал нам поэт Тютчев.

И именно в Изборске всё сошлось: онтология, археология, история, культура, искусство, уникальный природный ландшафт, из которого вырос древний город: его неприступные стены и боевые башни, его православные святыни. Именно в Изборске, на суровой порубежной земле, от крутых склонов легендарного Труворова городища начинается государственность Древней Руси, как принято ныне выражаться, нарратив, повествование о том, «откуда есть пошла русская земля».

В «Повести временных лет» читаем, цитирую: «И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли прежде всего к славянам. И поставили город Ладогу. И сел старший, Рюрик, в Ладоге, а другой – Си́неус, – на Белом озере, а третий, Трувор, – в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля».

К чему этот краткий экскурс в историю и дифирамб? А к тому, что, несмотря на так называемые «геополитические катаклизмы», эпидемию, которую мы все недавно пережили, и с треском перекрытые границы, почти все мы продолжаем жить в общем виртуальном пространстве, во «ВКонтакте», в YouTube, в RuTube, и если на коллективном Западе, условно говоря, есть руины древнего Рима, то у нас, на Русской равнине, имеются свои крепости духа и форпосты: Изборск, Псков и Печоры.

Так же, как условный англичанин может читать Достоевского и Виктора Пелевина в переводах, увлекаться, допустим, популярным дзен-буддизмом, Бхагавадгитой или хатха-йогой, но за своей идентичностью он поедет куда-нибудь в Эссекс или Кент, поглядеть, чем там предки занимались во времена норманнского завоевания острова. Так же и современный русский человек может сколь угодно читать какого-нибудь Ирвина Уэлша или Чака Паланика, смотреть голливудские фильмы, ходить в театр на спектакли по Флоберу и Джорджу Бернарду Шоу, то есть находится внутри мировой массовой культуры, но…

Когда, опять же, речь зайдет о том, кто он на самом деле, почему он разговаривает на русском языке, то он, я, ты, все мы, русские люди, поедем в Изборск и Печоры, чтобы собственными руками потрогать камни древних крепостей, прикоснуться к святыням и истокам. А уж когда приходит пора экзистенциального выбора, когда встает вопрос: быть или не быть? – то где человеку искать надежду и опору, куда обращать свой взор? Ответ, опять же, прост и очевиден: на родные просторы, на заповедные места, туда, где дышат почва и судьба, где за то, чтобы оставаться собой, проливали кровь наши предки, где составлялась изборская азбука и творилась русская история.

Так устроена жизнь, само бытие всякого народа: без корней не бывает ствола и густо растущей кроны, не бывает сада, парка и леса, всего, чем дышит планета, и чем дышим все мы – чистым и целебным воздухом Родины. И поэтому всем нам, живущим заботами повседневности, в какой-то момент нужно в Изборск, к Словенским ключам, на Труворово городище, в Изборско-Мальскую долину, дабы припасть к родникам, напитаться энергией и силой для настоящей и будущей жизни.

В этом, на самом деле, и заключена миссия Изборского заповедника, его главная концепция, как бы пафосно это ни звучало, – сохранять для людей, живущих в нашей огромной, бескрайней стране, живую и воплощенную в камне и слове историю.

Собственно, для этого почти 60 лет назад и был создан первый, тогда еще народный и краеведческий Изборский музей. За последние десятилетия музей-заповедник на Изборской земле прошел большой путь, в следующем году он отметит юбилей, чему будет посвящена специальная выставка, а ныне, напомню для тех, кто, быть может, пропустил или не знает: с лета прошлого года Государственный музей-заповедник «Изборск» имеет федеральный статус и напрямую подчиняется Министерству культуры Российской Федерации.

Если говорить о конкретных итогах высокого летнего сезона, то это более 400 тысяч туристов, посетивших Изборск. И это только официальные данные. На самом деле людей, посетивших Изборск и его окрестности этим летом, намного больше. Здесь позволю себе буквально один пассаж в официальном культуртрегерском стиле. Вот, буквально несколько дней назад я сочинял вступительную статью к одному из музейных изданий и сформулировал концепцию Изборского музея так: что такое музей-заповедник «Изборск» сегодня?

«Перспективный, динамично развивающийся музейный комплекс в усадьбах и под открытым небом, не только сохраняющий и популяризирующий богатейшее национальное достояние, но и генерирующий разнообразные музейные проекты и события, привлекающие сотни тысяч туристов и православных паломников».

Здесь достаточно упомянуть, что в выставочном плане музея на следующий год – 25 выставочных проектов: 6 крупных выставок, плюс еще 19 разных и 5 передвижных. Я не стану сейчас их все перечислять, но вот из ближайших назову и анонсирую большой совместный проект музея-заповедника «Изборск», историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» и Мурманского областного краеведческого музея под названием «Русская зима», который будет развивать историко-культурный и туристский маршрут «Серебряное ожерелье России».

На каждый зимний праздник уже написана специальная программа. Как только откроется выставка, в музее будет происходить много всего интересного. Программы написаны и для школьников, и для молодежи, и для людей старшего поколения. Вот буквально сейчас в доме купца Анисимова готовится новая историческая экспозиция «За землю Русскую», которая включит в себя персональную выставку исторической живописи главного художника музея артиллерии Санкт-Петербурга Евгения Емельянова.

Понятно, что просто название или фамилия художника ничего не скажут радиослушателю или видеозрителю; о выставках нужно все-таки не говорить, выставки нужно смотреть, поэтому я просто еще раз приглашаю любителей отечественной истории в наш Изборск, заходите на сайт музея-заповедника «Изборск» и следите за нашими новостями.

И я завершаю. ­Одним из самых удачных и значимых проектов минувшего сезона стала выставка фоторабот Бориса Степановича Скобельцына «Крепость духа», посвященная 550-летнему юбилею Псково-Печерского монастыря. Сейчас эта выставка отправилась в Санкт-Петербург, в институт дизайна имени Штиглица, далее она поедет в Подмосковье, в литературный музей Тютчева «Мураново». А я пользуясь тем, что принимал участие в создании выставки, как писатель, как автор эссе, сопровождающего выставку, расскажу, в чем ее ценность, тем более, что она продолжает представлять Изборск и наши Печоры для зрителей в стране.

Борис Скобельцын – фигура для Пскова легендарная, потомок старинного дворянского рода, известного от времен сокольничих Скобельцыных царя Алексея Михайловича Тишайшего. Борис Степанович Скобельцын родился 30 апреля 1921 года в Петрограде, где окончил школу и учился на строителя. Когда началась Великая Отечественная война, молодой механик авиационного истребительного полка Борис Скобельцын сражался за Сталинград, освобождал Варшаву, брал Берлин, был награжден орденом Отечественной войны II степени. После войны учился и работал в строительных организациях Ленинграда, был конструктором и инженером, а в 1955-м году переехал в Псков, где поступил на работу в «Реставрационные мастерские», чтобы отдать свои знания, усердие и таланты местным храмам и монастырям.

Пятнадцать лет жизни, с 1960-го по 1975-й, подружившись с наместником Псково-Печерского монастыря архимандритом Алипием (1914 – 1975), реставратор Скобельцын посвятил возрождению древней обители. В те советские годы, несмотря на официальный государственный атеизм, в Псково-Печерском монастыре шли масштабные реставрационные работы, и такой мастер, как Борис Степанович, оказал бесценную помощь в восстановлении святыни.

С настоятелем и иконописцем Алипием, до монашеского пострига, в прошлой своей жизни – одаренным искусствоведом и художником, его сближало главное: они оба были солдатами прошедшей Великой войны, оба знали, понимали и любили архитектуру и изобразительное искусство. И вот вместе они, настоятель и архитектор, занимались реставрацией Псково-Печерской обители, и Скобельцын, будучи талантливым фотографом, фиксировал рабочий процесс на фотопленку, запечатлевал изменения, которые происходили в облике монастыря, исполнял и другие поручения настоятеля. И сегодня бесконечно радостно созерцать эти уникальные фотоснимки, сделанные с разных ракурсов – снизу, от земли, с крепостной башни или прямо с небес, с высоты птичьего полета; ветеран авиации и фотохудожник Борис Скобельцын, договорившись с друзьями, находил возможности сделать съемку с борта самолета или вертолета.

«Певцом, художником, землемером, кладоискателем» псковского Возрождения назвал Бориса Скобельцына известный русский публицист и прозаик Александр Проханов. В своём вдохновенном эссе памяти друга «Псков земной и Псков небесный» писатель вспоминал: «Богом зданные пещеры, катакомбы первохристиан, источили гору, изъели песок, изветвились потаенными ходами. Сюда много лет назад мы спускались с Борей, чтобы исследовать подземные кладбища, братские погребения, могильные опочивальни в песчаных стенах, куда укладывалось тело воина, погибшего при осаде монастыря, прах почившего монаха, бездыханная плоть усопшего князя или поместного дворянина. Долбленную нишу прикрывали песчаной плитой с выточенными письменами или глиняной керамидой с зеленой глазурью. Боря неутомимо, сотня за сотней, фотографировал надгробья, чтобы потом знатоки церковнославянских текстов расшифровали надписи, составили опись уникального некрополя».

И еще – там же, в том же эссе: «Скобельцын неутомимо ходил по псковской земле, исхаживая ее, как землемер. Мерил её вдоль и поперёк длинными, не знавшими устали ногами, словно высчитывал шагами расстояние от церкви до церкви, от горы до горы, от озера до озера, отыскивая спрятанный клад, обозначенный на каком-то, ему одному ведомом чертеже. Я едва поспевал за ним. Глядел, как он шагает, увешанный аппаратами, с полевой военной сумкой, где хранились обмеры дворянской усадьбы или монастырского погоста. Видя, как я устал, он оборачивался красивым, глазастым, загорелым лицом. Белозубо хохотал, бодрил, трунил, звал в цветущее поле, на травяное ветряное городище, в красные сосняки, уверяя, что клад будет найден. И клад открывался».

Ежегодно сотни тысяч наших соотечественников в поисках духовных основ, приезжают в Изборск и Печоры, чтобы припасть к истокам, буквально прикоснуться к святыням, откуда есть пошла Русская Земля, наша земная и небесная Родина. Всякому русскому человеку с детства знакомо словосочетание «Святая Русь», уводящее нас в сферу идеальных представлений: у каждого из нас есть свои сокровенные образы Родины, былой, былинной, существовавшей где-то в веках и как будто утраченной навсегда в повседневной суете современности.

Каковы же бывают удивление и радость, когда человек, впервые оказавшись в Псково-Печерском монастыре или в Изборске, вдруг узнает в крепостных стенах, боевых башнях и православных храмам любимые образы детства. Отрадно узнать, что Святая Русь, оказывается, никуда не исчезла, она живет и дышит здесь и сейчас! Именно этим светлым ликующим чувством наполнены фотокартины Бориса Скобельцына, представленные на выставке «Крепость духа». И вот мы, потомки можем, видеть то, что скрыло от нас время и бытие.

Александр Донецкий