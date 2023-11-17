Культура

«Изборские истории» с Александром Донецким. Выпуск первый. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Изборские истории», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 ноября. Дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск» — об этом и многом другом радиослушателям будет рассказывать ведущий программы Александр Донецкий.

Сегодня в выпуске:

• Идеология музея: зачем люди едут в Изборск?

• Жемчужина в «Серебряном ожерелье России»: итоги высокого тур сезона.

• «За землю русскую»: новая историческая экспозиция в Доме купца Анисимова.

• «Крепость духа» в Северной столице и Подмосковье: наследие Бориса Скобельцына.

Программа «Изборские истории» - совместный проект радио «ПЛН FM» и музея-заповедника «Изборск».