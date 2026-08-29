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Музей-заповедник «Михайловское» станет одним из главных героев «Ночи кино» в Ульяновске

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Пушкин и Государственный музей-заповедник «Михайловское» станут главными героями сегодняшней «Ночи кино» в Ульяновске. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, коллеги из Приволжья в этот раз решили провести Всероссийскую акцию во дворе Дома Гончарова — одного из знаковых культурных объектов центральной части города. 

Михайловское в кадре из мультфильма «Пушкин и русалка»

«Специально к этой “Ночи…“ представительство Пушкинского Заповедника, действующее на базе Литературного музея “Дом Языковых“, подготовило для ульяновцев эксклюзивную программу, — сообщили в музее. — Участникам праздника покажут фильм “Сказка о золотом петушке“, который был снят в “Пушкинской деревне“ силами сотрудников “Михайловского“. Кроме того, всех гостей «гончаровского двора» познакомят с работой художника Игоря Шаймарданова — оригинальным мультипликационным сериалом “Пушкин и…“».

В Пушкинском заповеднике особо подчеркнули, что премьерные показы первых серий и сезонов этой «мульт-эпопеи» проходили именно в Святогорье, а директор музея Георгий Василевич не единожды подчёркивал, что рисованный Александр Пушкин и его пёстрая экранная компания — няня, пёс, мышонок и кот учёный, леший из Михайловских рощ и русалка из Сороти, — для музея не просто симпатичные мульт-персонажи.

«Эти фильмы очень важны для музея, — поясняет Георгий Василевич. — Они делают нашего “главного героя“ ещё ближе современному зрителю. А заповедник, виды которого в кадре абсолютно узнаваемы, после просмотра мультфильма даже впервые приехавшему сюда человеку покажется знакомым, почти что домашним и родным местом».

Ранее сообщалось, что в этом году «Ночь кино» охватит более пяти тысяч площадок по всей России и пройдёт более чем в 60 странах. 

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