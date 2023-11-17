Культура

Произведения поэтов и писателей псковского конкурса «Чернильница» попадут в аудиокнигу

В рамках проведения творческой мастерской молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» организаторы проводят запись аудиокниги. В ней участвуют все желающие поэты и прозаики, принявшие участие в конкурсе этого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Так, авторы произведений сами исполнят свои труды, их голос будет записан на аудионоситель и добавлен в общую аудиокнигу, которая будет опубликована на открытых площадках: «ВКонтакте» и «Литрес».

Запись проходит в мини-студии звукозаписи Молодёжного центра Пскова (улица Максима Горького, 15) по предварительной записи до 2 декабря включительно по будням с 10:00 до 20:00.

По итогам конкурса участники, получившие высокие оценки членов жюри, также получают на память печатные сборники, в которые были внесены их лучшие произведения. С полным списком авторов можно ознакомиться в официальном сообществе мероприятия.