Председатель комитета культуры администрации Великих Лук Ольга Сергеева покинула свой пост

Председатель комитета культуры администрации города Великие Луки Ольга Сергеева покинула свой пост по семейным обстоятельствам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Временно исполнять обязанности главы комитета культуры будет заместитель председателя Райда Ежова.
«Администрация Великих Лук от всей души благодарит Ольгу Викторовну за плодотворную творческую работу, а также за добросовестное и ответственное отношение к своим обязанностям», - добавили в администрации.
Напомним, Ольга Сергеева возглавила комитет культуры администрации Великих Лук в 2022 году. Ранее она работала директором городского Дома культуры имени Ленина.