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Культура

Председатель комитета культуры администрации Великих Лук Ольга Сергеева покинула свой пост

20.11.2023 13:59|ПсковКомментариев: 0

Председатель комитета культуры администрации города Великие Луки Ольга Сергеева покинула свой пост по семейным обстоятельствам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации. 

Временно исполнять обязанности главы комитета культуры будет заместитель председателя Райда Ежова.

«Администрация Великих Лук от всей души благодарит Ольгу Викторовну за плодотворную творческую работу, а также за добросовестное и ответственное отношение к своим обязанностям», - добавили в администрации. 

Напомним, Ольга Сергеева возглавила комитет культуры администрации Великих Лук в 2022 году. Ранее она работала директором городского Дома культуры имени Ленина.

Теги: #администрация
Источник: Псковская Лента Новостей
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